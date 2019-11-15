«Ждем вас с бро в Казани!» — председатель Комитета Татарстана по туризму пригласил хозяина толстого кота в Казань

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов пригласил Михаила Галина, хозяина прославившегося толстого кота Виктора, которого не пустили на самолет из-за двух лишних килограммов, в Казань. Свое обращение он написал в Facebook.

«Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Читая этот пост, сопереживали всем нашим Госкомитетом. Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите, не только не «багаж», но и целая история», — обратился Иванов.

К посту глава Комитета по туризму приложил фотографии возле памятника Казанскому коту, а также около музея, посвященного ему. Не забыл Иванов приложить скриншот странички из «Википедии» в подтверждение своих слов о том, что к котам в Татарстане относятся с уважением.

Он отметил, что самые удобные билеты готов с радостью предоставить татарстанский туроператор, а жилье — отель «Давыдов».

Ранее Ак Барс Банк подарил Михаилу Галину карту для путешествий по России и 10 тыс. бонусов — миль, которые также можно потратить на перелеты.

Кот Виктор стал героем соцсетей после опубликованного его хозяином поста на Facebook, где Михаил рассказал, что не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца. Чтобы попасть на рейс, Галину пришлось найти кошку-дублера.

