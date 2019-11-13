Ак Барс Банк вслед за другими компаниями подарил бонусы владельцу толстого кота

Ак Барс Банк подарил хозяину толстого кота Виктора Михаилу Галину карту для путешествий по России и 10 тыс. бонусов — миль, которые также можно потратить на перелеты.

«Видели этого кота?! Разумеется, видели. Соцсети возмущены, кот и его хозяин — герои дня. Но статус героя не вернет кропотливо накопленные мили. А мы — вернем!» — говорится в сообщении в аккаунте банка в соцсети.

Напомним, «Аэрофлот» лишил пассажира Михаила Галина бонусных миль после инцидента с подменой животных. Ранее мужчина опубликовал свой пост на Facebook, где рассказал, что не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца. Чтобы попасть на рейс, Галину пришлось найти кошку-дублера.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы предложил главе «Аэрофлота» вернуть хозяину толстого кота Виктора аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.