Уткульбаев об интересе ЦСКА к Макарову: «Устали уже от внимания и интервью»

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев после матча 23-го тура чемпионата ФНЛ с курским «Авангардом» (1:1) поделился мнением о слухах про переход полузащитника нижнекамцев Дениса Макарова в ЦСКА.



«Тяжело сейчас сказать. Конечно, молодому человеку непросто справиться со всем этим — с интервью, со вниманием. В какой-то момент это, может, мотивировало, но сейчас мы немного устали от этого — мы все вместе устали.

Я бы не сказал, что Макаров плохо сыграл сегодня. Он действовал не так ярко, как в начале сезона. Он сыграл не ниже своего уровня. Да, не удалось забить, но не в каждом же матче забивать», — сказал Уткульбаев.

В текущем сезоне 21-летний Макаров сыграл в 18 матчах ФНЛ, забил 11 голов и отдал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что футболистом интересовались ЦСКА и «Уфа».