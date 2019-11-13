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«Нефтехимик» сыграл вничью с курским «Авангардом»

16:31, 13.11.2019
«Нефтехимик» сыграл вничью с курским «Авангардом»
Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» в домашнем матче чемпионата ФНЛ сыграл вничью с курским «Авангардом» (1:1).

Нижнекамцы открыли счет на 78-й минуте, точный удар удался Мичуренкову. Гости смогли отыграться спустя десять минут благодаря голу Земскова.

После этой ничьей «Нефтехимик» остался на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

«Нефтехимик» — «Авангард» — 1:1 (0:0).

Голы: 1-0, 78, Мичуренков, 1:1, 88, Земсков.

СпортФутбол Татарстан
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