«Нефтехимик» сыграл вничью с курским «Авангардом»
«Нефтехимик» в домашнем матче чемпионата ФНЛ сыграл вничью с курским «Авангардом» (1:1).
Нижнекамцы открыли счет на 78-й минуте, точный удар удался Мичуренкову. Гости смогли отыграться спустя десять минут благодаря голу Земскова.
После этой ничьей «Нефтехимик» остался на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ.
«Нефтехимик» — «Авангард» — 1:1 (0:0).
Голы: 1-0, 78, Мичуренков, 1:1, 88, Земсков.СпортФутбол Татарстан
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