«Татмедиа» направит почти 320 млн рублей на информирование татарстанцев в печатных СМИ

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» направит 319,7 млн рублей на создание и распространение в периодических печатных СМИ в 2020 году социально значимой, общественно-политической информации и информирование населения Татарстана о социально значимых мероприятиях.



Заявки принимают с 7 по 26 ноября, итоги подведут 29 ноября, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Срок оказания услуг: с 9 января по 31 декабря 2020 году. В список основных тем, подлежащих освещению, входят реализация основных направлений социально-экономической политики РФ и РТ, реализация государственных программ, направлений и проектов регионального, федерального, мирового значения реализуемых на территории РТ, реализация экологических проектов, жилищного строительства и качества оказания услуг ЖКХ, а также поддержка национальностей, пропаганда семейных ценностей и института семьи, культура и искусство и т. д.

Ранее сообщалось, что «Татмедиа» потратит 217,6 млн рублей на модернизацию своих телеканалов для вещания в формате HD.