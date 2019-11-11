ГЖФ начнет строительство двух соципотечных домов в Челнах

Фото: «Реальное время»

Госжилфонд при президенте РТ получил разрешение на строительство двух жилых домов во второй очереди микрорайона 63 в Набережных Челнах, сообщила пресс-служба фонда. Первый дом под рабочим номером 63-23 будет рассчитан на 180 квартир с общей жилой площадью 11,6 тысячи кв. метров. В нем будут предусмотрены также и нежилые помещения общей площадью 1 170,30 кв. метров.

Второй дом (№63-21) больше и рассчитан на 414 квартир. Его жилая площадь — 25,4 тысячи кв. м, нежилая площадь — 259,40 кв. метров.

Дома будут построены на участке площадью 92,7 тысячи кв. метров.