Названы сроки избрания меры пресечения подозреваемому в убийстве историку Соколову

Меру пресечения историку доценту СПбГУ Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве своей выпускницы, будут избирать в понедельник, 11 ноября.

Сейчас он находится в больнице с переохлаждением. В случае, если его не выпишут, следствие рассмотрит формат выездного заседания.

Следствие будет просить об аресте Соколова. Защита пока не определилась с ходатайством, передает «Интерфакс».

Как рассказали «РИА Новости» в Мариинской больнице, Соколов находится в тяжелом состоянии.

Напомним, вчера утром в Петербурге был задержан известный историк Олег Соколов. Он подозревается в убийстве своей сожительницы. По предварительным данным, речь идет о бывшей студентке ученого, с которой он жил последние годы. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, извлеченного из реки Мойки.

Позже в СМИ начала появляться информация, что Соколов якобы бил студенток. Эту информацию также предстоит проверить в следственных органах. Историк подписал явку с повинной.

