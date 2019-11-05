Жителей Татарстана заинтересовал «Вологодский гектар»

Программой «Вологодский гектар», по которой жители России могут получить бесплатно в собственность до 10 гектаров земли, интересуются в Татарстане, а также в Мурманской, Ярославской, Ленинградской, Московской областях, Санкт-Петербурге и Москве.

Заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак отметил, что жителям других регионов интересны земли в Вожегодском и Вашкинском районах. Сейчас к программе подключили еще три района. В целом в ней участвуют шесть районов



Программу запустили с 1 апреля 2019 года в Вожегодском, Вашкинском и Никольском районах, где под нее выделили 3,3 тыс. гектара пустующих земель сельскохозяйственного назначения, пишет ТАСС.

Ранее эксперты объяснили «Реальному времени», может ли ипотека на Дальнем Востоке привлечь инвесторов из Татарстана. Они привели плюсы и минусы покупки жилья в отдаленной части России.