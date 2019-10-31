Защитник «Уфы» Данил Круговой отправится на зимние сборы с «Зенитом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник уфимцев Данил Круговой зимой поедет на сборы с «Зенитом».

«В зимнее трансферное окно Круговой поедет на зимние сборы с «Зенитом». И там уже будет принято решение, останется ли он в расположении петербуржцев или вернется на вторую половину сезона в нашу команду», — сказал функционер.

Напомним, Круговой выступает за «Уфу» на правах аренды из «Зенита». Питерский клуб выкупил защитника у уфимцев нынешним летом, но оставил игрока для получения им игровой практики.

В текущем сезоне РПЛ Круговой провел за «Уфу» 6 матчей.