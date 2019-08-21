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«Зенит» объявил о переходе защитника «Уфы» Кругового

13:57, 21.08.2019
«Зенит» объявил о переходе защитника «Уфы» Кругового
Фото: fcufa.pro

Защитник «Уфы» Данил Круговой подписал пятилетний контракт с петербургским «Зенитом».

По договоренности клубов 21-летний футболист вернется в «Уфу», где на правах аренды доиграет сезон-2019/20.

«Сине-бело-голубые поздравляют Данила Кругового с подписанием соглашения с родным клубом, желают удачи в ближайшем сезоне и с нетерпением ждут полноценного возвращения в «Зенит», — говорится в сообщении питерцев.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по трансферу Кругового составит около 1 млн евро.

Данил Круговой является воспитанником питерского клуба. С 2018 года защитник выступал за «Уфу». В составе уфимского клуба футболист провел 9 матчей и отдал 1 результативный пас.

СпортФутбол Башкортостан
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