«Зенит» объявил о переходе защитника «Уфы» Кругового

Защитник «Уфы» Данил Круговой подписал пятилетний контракт с петербургским «Зенитом».

По договоренности клубов 21-летний футболист вернется в «Уфу», где на правах аренды доиграет сезон-2019/20.

«Сине-бело-голубые поздравляют Данила Кругового с подписанием соглашения с родным клубом, желают удачи в ближайшем сезоне и с нетерпением ждут полноценного возвращения в «Зенит», — говорится в сообщении питерцев.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по трансферу Кругового составит около 1 млн евро.

Данил Круговой является воспитанником питерского клуба. С 2018 года защитник выступал за «Уфу». В составе уфимского клуба футболист провел 9 матчей и отдал 1 результативный пас.