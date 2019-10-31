Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж уход за ребенком

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж время, проведенное неработающей женщиной в отпуске по уходу за детьми. Об этом она заявила в эфире программы «Утро России» телеканала «Россия 1».

Как пояснила Москалькова, речь идет не только о безработных женщинах, но и декретных отпусках в отношении работающей женщины. Время, проведенное в отпуске по уходу за детьми, должно включаться в трудовой стаж.

По словам Москальковой, эта инициатива уже была поддержана в правительстве и одобрена патриархом.

Ранее в России вырос максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, он составляет 4,5 тысячи рублей.