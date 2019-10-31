ГЖФ сдает соципотечный дом в Алексеевском районе Татарстана

В Алексеевском районе завершилось строительство 12-квартирного жилого дома, расположенного по ул. Салиха Батала, д. 22 в пгт. Алексеевское, сообщает пресс-служба ГЖФ. В настоящее время Госжилфонд готовит заявление о выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию в адрес исполкома муниципального образования.

В доме три этажа, общая площадь жилья составляет 558,9 кв. м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы счетчиками воды, газа, электроэнергии. Дом предназначен для соципотечников, молодых учителей и детей-сирот.

В целом в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.