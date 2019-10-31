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Димитрис Прифтис: «Обе команды заслужили победу, УНИКСу повезло больше»

08:52, 31.10.2019
Димитрис Прифтис: «Обе команды заслужили победу, УНИКСу повезло больше»
Фото: eurocupbasketball.com

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу казанцев в матче Кубка Европы над турецкой «Дарушшафакой» (79:77).

«Прежде всего я хочу поздравить игроков с победой. Я думаю, что обе команды заслужили победу. Это была невероятная игра для всех болельщиков, не только для наших. В конце концов нам повезло, и это правда. Мы работали, поддерживали друг друга, и нам немного повезло. Мы продолжаем идти вперед и бороться каждый день», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Кубка Европы.

Напомним, победу казанцам в Турции принес точный бросок Эрика Макколлума за 0,2 секунды до конца игры.

СпортБаскетбол Татарстан
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