Димитрис Прифтис: «Обе команды заслужили победу, УНИКСу повезло больше»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу казанцев в матче Кубка Европы над турецкой «Дарушшафакой» (79:77).

«Прежде всего я хочу поздравить игроков с победой. Я думаю, что обе команды заслужили победу. Это была невероятная игра для всех болельщиков, не только для наших. В конце концов нам повезло, и это правда. Мы работали, поддерживали друг друга, и нам немного повезло. Мы продолжаем идти вперед и бороться каждый день», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Кубка Европы.

Напомним, победу казанцам в Турции принес точный бросок Эрика Макколлума за 0,2 секунды до конца игры.