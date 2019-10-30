Бросок Макколлума за 0.2 секунды до конца игры принес победу УНИКСу в Кубке Европы
УНИКС в гостевом матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу обыграл турецкую «Дарушшафаку» — 79:77.
Победный бросок за 0.2 секунды произвел Эррик Макколлум, принеся победу казанской команде. Самым результативным в составе УНИКСа стал форвард Реймар Морган, набравший 18 очков.
После этого матча в активе казанского клуба стало четыре победы при одном поражении, благодаря чему подопечные Прифтиса единолично возглавили свою группу.СпортБаскетбол Татарстан
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