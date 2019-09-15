Минстрой России распространит механизм эскроу-счетов на строительство частных домов
Минстрой России намерен распространить механизм проектного финансирования (известен также как механизм эскроу-счетов) на строительство частных домов. Сейчас он действует только для многоквартирных домов.
По плану строительство будет финансироваться через уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, пишет «Коммерсантъ». При этом для введения такого механизма министерство намерено инициировать соответствующие изменения в законодательство.
Напомним, по заявлению вице-премьера России Виталия Мутко, 1 октября станет дедлайном для застройщиков, которые не перейдут на эскроу.
Справка
При использовании схемы строительства с эскроу-счетами деньги клиентов хранятся на специальном счете в банке, и застройщик не имеют права использовать их до окончания строительства. Работы ведутся за счет кредитов от банков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым