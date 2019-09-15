Минстрой России распространит механизм эскроу-счетов на строительство частных домов

Минстрой России намерен распространить механизм проектного финансирования (известен также как механизм эскроу-счетов) на строительство частных домов. Сейчас он действует только для многоквартирных домов.

По плану строительство будет финансироваться через уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, пишет «Коммерсантъ». При этом для введения такого механизма министерство намерено инициировать соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, по заявлению вице-премьера России Виталия Мутко, 1 октября станет дедлайном для застройщиков, которые не перейдут на эскроу.

