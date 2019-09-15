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Недвижимость

Минстрой России распространит механизм эскроу-счетов на строительство частных домов

12:35, 15.09.2019
Минстрой России распространит механизм эскроу-счетов на строительство частных домов
Фото: torange.biz

Минстрой России намерен распространить механизм проектного финансирования (известен также как механизм эскроу-счетов) на строительство частных домов. Сейчас он действует только для многоквартирных домов.

По плану строительство будет финансироваться через уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, пишет «Коммерсантъ». При этом для введения такого механизма министерство намерено инициировать соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, по заявлению вице-премьера России Виталия Мутко, 1 октября станет дедлайном для застройщиков, которые не перейдут на эскроу.

Справка

При использовании схемы строительства с эскроу-счетами деньги клиентов хранятся на специальном счете в банке, и застройщик не имеют права использовать их до окончания строительства. Работы ведутся за счет кредитов от банков.

Недвижимость
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