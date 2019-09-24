Дочь Заворотнюк попросила СМИ «оставить ее в покое»

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк на своей странице в Instagram обратилась к журналистам и попросила «оставить ее в покое».

— Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много и я читаю все ваши сообщения, спасибо, — написала Анна Заворотнюк.

Она также опровергла слухи о том, что ей якобы предлагали миллион рублей за выступление в ток-шоу у Андрея Малахова. Она добавила, что Малахов лично знаком с семьей Заворотнюк и ни он, ни редакторы передачи не обращались к семье с таким предложением.

Напомним, о состоянии Заворотнюк известно только по сообщениям СМИ: по последним данным, на минувшей неделе она пришла в сознание после госпитализации с онкологическим заболеванием.

