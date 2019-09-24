Новости общества

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дочь Заворотнюк попросила СМИ «оставить ее в покое»

22:11, 24.09.2019
Дочь Заворотнюк попросила СМИ «оставить ее в покое»
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк на своей странице в Instagram обратилась к журналистам и попросила «оставить ее в покое».

— Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много и я читаю все ваши сообщения, спасибо, — написала Анна Заворотнюк.

Она также опровергла слухи о том, что ей якобы предлагали миллион рублей за выступление в ток-шоу у Андрея Малахова. Она добавила, что Малахов лично знаком с семьей Заворотнюк и ни он, ни редакторы передачи не обращались к семье с таким предложением.

Напомним, о состоянии Заворотнюк известно только по сообщениям СМИ: по последним данным, на минувшей неделе она пришла в сознание после госпитализации с онкологическим заболеванием.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров