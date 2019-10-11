Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни — большинство выступают за

На странице Государственной думы во «ВКонтакте» появился опрос по поводу целесообразности возвращения смертной казни в России.



На момент публикации заметки больше 70% опрошенных на вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» ответили положительно.

Напомним, минувшим вечером в Саратове несколько десятков жителей города собрались возле отдела ОВД и требовали выдать им для самосуда мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Мужчина сознался в содеянном и рассказал следователям, что задушил девочку со злости. По его словам, она грубо ответила ему. Тело ребенка мужчина спрятал в гаражах.

Сегодня на фоне трагедии ряд депутатов Госдумы заявили о необходимости вернуться к смертной казни. Отмена моратория на этот вид наказания помогла бы уберечь детей от маньяков, полагают парламентарии. Впрочем, не все поддерживают коллег, считая достаточным химическую кастрацию для преступников. Правозащитники и вовсе призывают не забывать о множестве невиновных, подвергшихся казни из-за судебных ошибок. «Реальное время» выяснило, как разворачивалась волна общественного резонанса.