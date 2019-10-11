КХЛ: «Есть три символа Казани — «Кул-Шариф», чак-чак и батыр Зарипов»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала превью к сегодняшнему матчу регулярного первенства «Ак Барс» — ЦСКА.

«Если прилечу в международный аэропорт имени Тукая, то обязательно спрошу у первого встречного: «Символ Казани — это что?»

И мне ответят: мечеть «Кул-Шариф», лакомство чак-чак и незабвенно-дражайший батыр Зарипов. В его честь называют детей: знаете, сколько в Татарстане мальчиков по имени Данис? И когда пятикратному обладателю Кубка Гагарина так продлевают хоккейную молодость, это приводит в восторг», — написано на сайте КХЛ.

После 14 проведенных игр казанский клуб набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.



Отметим, что на сегодняшнем матче с ЦСКА ожидается аншлаг.