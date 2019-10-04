«Татнефть» продолжает работать в Ливии

«Татнефть» продолжает работать в Ливии, где ведет разведочные работы.



«У нас есть там офис, люди есть. У нас пока разведка», — сказал глава компании Наиль Маганов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, объем операций может быть разный.

«В мирное время — одно, сейчас немножко другое», — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава ливийской национальной компании NOC Мустафа Саналла планирует сегодня встретиться с руководством «Татнефти», которая до начала военного конфликта работала в Ливии.

Напомним, что год назад Саналла уже встречался с вице-президентом «Татнефти» Рустамом Халимовым. Они обсудили возможность возвращения компании к работам в Ливии по соглашению о разведке и добыче от 2007 года (EPSA). «Татнефть» ранее вела геологоразведку в районах Гедамис и Сирт общей площадью 18,18 тыс. кв. километров.