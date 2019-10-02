Компания из Ливии и «Татнефть» вновь обсудят возвращение татарстанской компании в страну

Глава ливийской национальной компании NOC Мустафа Саналла планирует встретиться с руководством «Татнефти», которая до начала военного конфликта работала в Ливии.

Встреча запланирована на 4 октября, пишет ТАСС.

Напомним, что год назад Саналла уже встречался с вице-президентом «Татнефти» Рустамом Халимовым. Они обсудили возможность возвращения компании к работам в Ливии по соглашению о разведке и добыче от 2007 года (EPSA). «Татнефть» ранее вела геологоразведку в районах Гедамис и Сирт общей площадью 18,18 тыс. кв. километров.