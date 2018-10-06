NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии

Председатель Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии Мустафа Саналла встретился с вице-президентом «Татнефти» Рустамом Халимовым.

Они обсудили возможность возвращения компании к работам в Ливии по соглашению о разведке и добыче от 2007 года (EPSA). «Татнефть» ранее вела геологоразведку в районах Гедамис и Сирт общей площадью 18,18 тыс. кв. км, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Татнефть» намерена вернуться к развитию нефтедобычи в зарубежных странах.