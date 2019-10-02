В уфимский «Урал» перешел волейболист сборной Болгарии

Волейбольный «Урал» сообщил о переходе в уфимский клуб блокирующего сборной Болгарии Святослава Гоцева. С игроком подписан однолетний контракт.

Прошлый сезон Гоцев провел в составе «Динамо-ЛО», где сыграл в 15 матчах и набрал 101 очко.

Волейболист был капитаном сборной Болгарии в прошедшей Лиге наций, а также провел 6 матчей на прошедшем чемпионате Европы, дойдя со своей национальной командой до стадии 1/8 финала.

Напомним, ранее «Урал» успешно выступил на предварительном этапе Кубка России.