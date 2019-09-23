Уфимский «Урал» выиграл все матчи на предварительном этапе Кубка России

Волейбольный клуб «Урал» завершил свои выступления на предварительном этапе Кубка России без поражений. Уфимский коллектив одержал победы во всех пяти встречах.

Накануне в Уфе подопечные Константина Сиденко обыграли «Нефтяник» из «Оренбурга» со счетом 3:1.

За весь турнир волейболисты «Урала» отдали своим соперникам лишь три сета, два из которых пришлись на встречу с «Югра-Самотлор». Матчи «Динамо» из Челябинска с «Факелом» и «Тарханом» были закончены разгромом — 3:0.

Следующий тур предварительного этапа Кубка России пройдет в Москве с 8 по 13 октября.