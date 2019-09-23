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Уфимский «Урал» выиграл все матчи на предварительном этапе Кубка России

06:25, 23.09.2019
Уфимский «Урал» выиграл все матчи на предварительном этапе Кубка России
Фото: vk.com/volleyufa

Волейбольный клуб «Урал» завершил свои выступления на предварительном этапе Кубка России без поражений. Уфимский коллектив одержал победы во всех пяти встречах.

Накануне в Уфе подопечные Константина Сиденко обыграли «Нефтяник» из «Оренбурга» со счетом 3:1.

За весь турнир волейболисты «Урала» отдали своим соперникам лишь три сета, два из которых пришлись на встречу с «Югра-Самотлор». Матчи «Динамо» из Челябинска с «Факелом» и «Тарханом» были закончены разгромом — 3:0.

Следующий тур предварительного этапа Кубка России пройдет в Москве с 8 по 13 октября.

СпортВолейбол Башкортостан
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