ГЖФ приступил к строительству арендных домов на селе

В Черемшанском и Алькеевском районах приступили к строительству арендных домов от ГЖФ, сообщила пресс-служба фонда.

В селе Черемшан Черемшанского района началось строительство 16-квартирного жилого дома. Он будет предназначен для участников программы арендного жилья и расположится по ул. Дорожной, 30а. Дом будет состоять из двух этажей и двух подъездов, общая площадь квартир (из них 10 — однокомнатных и 6 — двухкомнатных) составит 716,3 кв. м.

В настоящее время на стройплощадке ведутся подготовительные работы, разрабатывается котлован. Завершение строительства объекта запланировано на вторую половину 2020 года.

К этому же сроку планируется завершить строительство 10 одноквартирных арендных домов в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Площадь каждого из них составит 74,15 кв. м. Техническая готовность домов в настоящее время варьируется от 12% до 16,5%. На объектах ведется кирпичная кладка стен.

Инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ на 2019 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тысячи квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров.