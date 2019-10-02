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Недвижимость

ГЖФ приступил к строительству арендных домов на селе

10:48, 02.10.2019 2

В Черемшанском и Алькеевском районах приступили к строительству арендных домов от ГЖФ, сообщила пресс-служба фонда.

В селе Черемшан Черемшанского района началось строительство 16-квартирного жилого дома. Он будет предназначен для участников программы арендного жилья и расположится по ул. Дорожной, 30а. Дом будет состоять из двух этажей и двух подъездов, общая площадь квартир (из них 10 — однокомнатных и 6 — двухкомнатных) составит 716,3 кв. м.

В настоящее время на стройплощадке ведутся подготовительные работы, разрабатывается котлован. Завершение строительства объекта запланировано на вторую половину 2020 года.

К этому же сроку планируется завершить строительство 10 одноквартирных арендных домов в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Площадь каждого из них составит 74,15 кв. м. Техническая готовность домов в настоящее время варьируется от 12% до 16,5%. На объектах ведется кирпичная кладка стен.

Инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ на 2019 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тысячи квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров.

НедвижимостьОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Следовало бы ещё развивать строительство в республике Домов престарелых. Жизнь стариков всё хуже, а реальной заботы особо не видно. А ведь они в своё время ещё работали на государство.
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  • Анонимно 02 окт
    ГЖФ построил дома в Черемшанском районе д.Верехняя Каменка. качество ужасная. сырость. из 16 домов только 2 доме живут почти . никто не хочеть жить. . забора нет . итд если арендная жилье то должны быть и гаражи и баня и заборы и сарай. как можно сдать в деревнях дома без гаража сарая бани итд.
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