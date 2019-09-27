В Нижнекамске готов к заселению новый соципотечный дом на 160 квартир

Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации нового многоэтажного жилого дома, построенного в Нижнекамске по заказу ГЖФ. Эта новостройка № 49-11 на 160 квартир расположена в 49-м микрорайоне города.

Инвестор строительства — Госжилфонд при президенте РТ, технический заказчик и подрядчик — ООО «ЖИК-НК». В настоящее время Госжилфонд готовит обращение в исполком Нижнекамска на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки — работники бюджетных организаций и предприятий.

В доме 10 этажей, 4 подъезда, общая площадь квартир составляет около 8 тыс. кв. м. Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

В текущем году Госжилфонд уже заселил в Нижнекамске три многоквартирных жилых дома на 400 квартир. К слову, в настоящее время в 49-м микрорайоне города завершается строительство еще одного соципотечного дома №49-16 на 120 квартир.

Всего 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.