Против шамана, который шел в Москву «изгонять Путина», возбудили дело о призывах к экстремизму

Самопровозглашенного «шамана-воина» Александра Габышева выпустили из психбольницы в Якутске под подписку о невыезде.

Против него возбудили уголовное о публичных призывах к экстремизму, пишет «РИА Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах Якутии.

Напомним, полиция задержала якутского шамана вчера. Сегодня он был доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Якутский шаман Александр Габышев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы уже шесть месяцев. Владимира Путина он намерен изгнать в 2021 году. Шаман считает президента России порождением темных сил. За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.