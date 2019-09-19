В России предзаказы на новые iPhone оказались вдвое выше прошлогодних

Российские ретейлеры сообщили, что объем предзаказов на новые модели iPhone оказался в два-три раза выше, чем в 2018 году.

В «М.Видео» рассказали, что спрос на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max за первые часы в несколько раз превысил показатели прошлого года.

В пресс-службе Inventive Retail Group (сеть re:Store) заявили, что количество предзаказов у них в два раза превысило прошлогодний результат, передает «Коммерсантъ». Схожие цифры назвали и в «Связном».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается в итоговых перспективах продаж новых смартфонов Apple. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что Apple сумеет нарастить долю на рынке продаж смартфонов.

Напомним, что в Казани продают место в очереди за новым iPhone почти в десять раз дешевле, чем в Москве.