В казанский суд поступило дело экс-главы «Татагропромбанка»

Фото: "Реальное время"

Накануне в Вахитовский суд Казани поступили 11 томов уголовного дела бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова.



Банкира обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом для кредитного учреждения в 43,7 млн рублей. Вину он не признает.

Рассмотрение дела поручено судье Айрату Галлямову. Именно он в августе этого года избирал меру пресечения для нижнекамских таксистов, что по версии ФСБ, готовили диверсии с массовым отравлением ядами, а в мае 2016-го отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар сына миллиардера Егора Сосина, признав его виновным в убийстве матери.

Дата первого заседания по делу Федорова пока не назначена.

В обвинении фигурируют кипрский офшор и «техническая» фирма водителя «Татагропромбанка». Подробности — в материале «Реального времени»