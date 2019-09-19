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В казанский суд поступило дело экс-главы «Татагропромбанка»

07:40, 19.09.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
В казанский суд поступило дело экс-главы «Татагропромбанка»
Фото: "Реальное время"

Накануне в Вахитовский суд Казани поступили 11 томов уголовного дела бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова.

Банкира обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом для кредитного учреждения в 43,7 млн рублей. Вину он не признает.

Рассмотрение дела поручено судье Айрату Галлямову. Именно он в августе этого года избирал меру пресечения для нижнекамских таксистов, что по версии ФСБ, готовили диверсии с массовым отравлением ядами, а в мае 2016-го отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар сына миллиардера Егора Сосина, признав его виновным в убийстве матери.

Дата первого заседания по делу Федорова пока не назначена.

В обвинении фигурируют кипрский офшор и «техническая» фирма водителя «Татагропромбанка». Подробности — в материале «Реального времени»

ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанкиОбществоВласть Татарстан
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