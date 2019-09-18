Ипотека: выгоды для покупателей недвижимости
Если у вас не хватает средств на приобретение квартиры, а жить в арендованной уже нет сил — ипотека станет верным решением возникшей проблемы. Этот способ кредитования набирает все больше популярности в последнее время. Банки сегодня идут навстречу клиентам и предлагают лояльные условия сотрудничества: ипотека без первоначального взноса в 2019 году стала реальностью.
Три аргумента в пользу ипотечного кредитования
Чтобы развеять сомнения относительно ипотеки, обозначим основные выгоды для покупателя.
- Возможность оформления на длительный период. Разные банки предлагают свои условия кредитования, поэтому вы запросто найдете для себя подходящий вариант. В среднем же ипотека предоставляется на срок 5—15 лет.
- Во время выплаты кредита владелец квартиры является полноценным собственником, то есть может жить в квартире, прописывать в ней членов семьи. Вы не тратитесь на аренду, а выплачиваете деньги уже за собственное жилье.
- Покупка квартиры происходит в кратчайшие сроки. Вам не придется долго копить средства и опасаться инфляции.
Жилье в новостройке
Специалисты в сфере недвижимости рекомендуют брать ипотеку на приобретение жилья именно в новостройках. Старые дома зачастую отслужили свой срок и требуют капитального ремонта. Эти расходы ложатся в первую очередь на плечи самих жителей. Чтобы не подвергать себя дополнительным тратам, лучше сразу купить квартиру в новом доме от проверенного застройщика.
Региональным лидером в строительстве жилой недвижимости является компания «Унистрой». С 2010 года застройщик обеспечил комфортным жильем десятки тысяч российских семей. Строительная компания является партнером крупнейших российских банков с выгодными условиями кредитования. Среди них ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ 24, АКБ «Абсолют Банк» ПАО, ПАО «Ак Барс Банк».
Каждый покупатель может оформить сделку на покупку квартиры и быть уверенным в ее законности. Купив квартиру в жилых комплексах компании «Унистрой», вы получите не только собственную жилплощадь, но и обустроенную территорию для прогулок, отдыха с семьей или друзьями. Дома обустроены в соответствии с актуальными потребностями жителей: колясочные, бесшумные лифты. Возле дома предусмотрены места для парковки велосипедов, автомобилей. Жители дома находятся под круглосуточной охраной.
Хватит мечтать о собственной квартире, пришло время действовать. Выбирайте лучшие условия и покупайте квартиры у надежного застройщика.
Справка
*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги». Проектные декларации размещены на сайте: http://unistroydom.com/, http://stroy-uslugi.su/. Копию проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова,1, ул. Гвардейская,16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).
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