Ипотека: выгоды для покупателей недвижимости

Если у вас не хватает средств на приобретение квартиры, а жить в арендованной уже нет сил — ипотека станет верным решением возникшей проблемы. Этот способ кредитования набирает все больше популярности в последнее время. Банки сегодня идут навстречу клиентам и предлагают лояльные условия сотрудничества: ипотека без первоначального взноса в 2019 году стала реальностью.

Три аргумента в пользу ипотечного кредитования

Чтобы развеять сомнения относительно ипотеки, обозначим основные выгоды для покупателя.

Возможность оформления на длительный период. Разные банки предлагают свои условия кредитования, поэтому вы запросто найдете для себя подходящий вариант. В среднем же ипотека предоставляется на срок 5—15 лет.

Во время выплаты кредита владелец квартиры является полноценным собственником, то есть может жить в квартире, прописывать в ней членов семьи. Вы не тратитесь на аренду, а выплачиваете деньги уже за собственное жилье.

Покупка квартиры происходит в кратчайшие сроки. Вам не придется долго копить средства и опасаться инфляции.

Жилье в новостройке

Специалисты в сфере недвижимости рекомендуют брать ипотеку на приобретение жилья именно в новостройках. Старые дома зачастую отслужили свой срок и требуют капитального ремонта. Эти расходы ложатся в первую очередь на плечи самих жителей. Чтобы не подвергать себя дополнительным тратам, лучше сразу купить квартиру в новом доме от проверенного застройщика.

Региональным лидером в строительстве жилой недвижимости является компания «Унистрой». С 2010 года застройщик обеспечил комфортным жильем десятки тысяч российских семей. Строительная компания является партнером крупнейших российских банков с выгодными условиями кредитования. Среди них ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ 24, АКБ «Абсолют Банк» ПАО, ПАО «Ак Барс Банк».

Каждый покупатель может оформить сделку на покупку квартиры и быть уверенным в ее законности. Купив квартиру в жилых комплексах компании «Унистрой», вы получите не только собственную жилплощадь, но и обустроенную территорию для прогулок, отдыха с семьей или друзьями. Дома обустроены в соответствии с актуальными потребностями жителей: колясочные, бесшумные лифты. Возле дома предусмотрены места для парковки велосипедов, автомобилей. Жители дома находятся под круглосуточной охраной.

Хватит мечтать о собственной квартире, пришло время действовать. Выбирайте лучшие условия и покупайте квартиры у надежного застройщика.



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