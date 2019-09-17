За представительницу Татарстана на национальном «Детском Евровидении» можно проголосовать в финале отборочного тура
Жительница Казани Алиса Приточкина представляет Татарстан в финале национального конкурса «Детское Евровидение». В настоящий момент за девочку можно проголосовать на сайте детского песенного конкурса.
Зрители могут выбрать понравившуюся песню и ее исполнителя для Международного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение-2019».
За право представлять Россию борются восемь сольных исполнителей, один дуэт и одна группа.
Финал конкурса пройдет 24 сентября. Победитель этого этапа отправится в ноябре в польский город Гливиц.
Ранее «Реальное время» пообщалось с полуфиналисткой конкурса о трудностях, с которыми она встретилась во время подготовки к конкурсу.
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