Тренер «Уфы» Вадим Евсеев: «А Игбун сегодня как сыграл?»

Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев подвел итоги матча против «Динамо», а также ответил на вопрос об игре бывшего футболиста уфимской команды Сильвестра Игбуна.



— Довольны результатом?

— Доволен, сыграли вничью. Одно очко в копилку.



— В первом тайме допустили много моментов, во втором, их было меньше, за счет чего удалось перевернуть игру?

— По-моему, все наоборот. У соперников было больше моментов именно во втором. В первом у них не было моментов, а были наши обрезы, ошибки. «Динамо» этим пользовалось — быстро перехватывали мяч, проводили быстрые атаки, мы им это позволили сделать. Во втором тайме этого уже не было, но были голевые моменты, созданные соперником.



— В центре нападения играл Кротов, потом Гиоргобиани. Способны они полноценно заменить Игбуна, который в аренде в «Динамо»?

— А Игбун сегодня как сыграл? Не забил. Вот и весь ответ, — сказал в эфире «Матч Премьер» Евсеев.