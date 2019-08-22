Экс-главред AdMe.ru Ксения Лукичева возглавила интернет-журнал «Инде»

Ксения Лукичева, которая в июне покинула пост главного редактора издания «Площадь Свободы», стала главредом казанского интернет-журнала «Инде» .

«Мы искали нового главреда с прошлой осени и сегодня наконец можем с гордостью объявить, что редакцию возглавит Ксения Лукичева», — сообщается на сайте издания.

Напомним, что экс-главред AdMe.ru и бывший креативный директор портала ivi.ru запустила издание «Площадь Свободы» в сентябре прошлого года. Тогда «Реальное время» расспросило журналиста о концепции издания, соцсетях, «выламывающих руки медиа», шлейфе работы в AdMe, а также о неудавшемся перезапуске портала 116.ru и «смерти» проекта Splash.