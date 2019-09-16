«Динамо» сделало видеоанонс с Игбуном к матчу с «Уфой»
.Московское «Динамо» представило видеоанонс к матчу 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».
Главным героем видео стал бывший футболист уфимской команды Сильвестр Игбун, перешедший нынешним летом на правах аренды в стан «бело-голубых».
В ролике Игбун надевает футболку «Динамо» под мотивационную речь Сильвестра Сталлоне из фильма «Рокки Бальбоа».
Напомним, что матч «Динамо» — «Уфа» состоится сегодня, начало матча в 20.00 по мск.СпортФутболОбщество Башкортостан
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