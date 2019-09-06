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Мутко: 1 октября является дедлайном для застройщиков, которые не перейдут на эскроу

16:59, 06.09.2019
Мутко: 1 октября является дедлайном для застройщиков, которые не перейдут на эскроу
Фото: realnoevremya.ru

Российские застройщики, которые хотят продолжить работу по прежним правилам долевого строительства, должны подтвердить соответствие своих проектов критериям строительной готовности и привлеченных средств дольщиков до 1 октября.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что если они не успеют показать соответствие критериям, то должны перейти на эскроу-счета, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля на новую схему проектного финансирования с привлечением эскроу-счетов перешли около 7% строительных компаний. Мутко заявил, что сейчас строится 123 млн кв. м жилья. 30% домов строятся по старой схеме, около 60% — «ни туда ни сюда».

Напомним, что российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь их средства, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Недвижимость
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