«Казаньоргсинтез» участвует в федеральном проекте «Старшее поколение»

Фото: Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез» присоединился к федеральному проекту «Старшее поколение». В рамках программы в этом году дополнительное профессиональное образование получат 92 сотрудника предпенсионного возраста. К ним относятся граждане, которым до выхода на пенсию осталось не более 5 лет. Программа предполагает очную форму обучения. Учебный курс может длиться до трех месяцев. За сотрудниками на время обучения сохраняется рабочее место и заработная плата. По окончанию учебы они смогут вернуться к привычным обязанностям и при желании претендовать на ту должность, которая соответствует их новообретенным компетенциям.

Большинство сотрудников «Казаньоргсинтеза» отправилось совершенствовать навыки в области информационных технологий и компьютерной грамотности. Так, 46 человек выбрали программу «Информационные технологии в производственной деятельности», 24 человека проходят обучение на оператора ЭВМ. Еще 16 специалистов пройдут обучение по программе наставничества при КНИТУ. Двое решили освоить программу «Менеджер по персоналу». По одному человеку пришлось на направления «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: Управление торговлей», «Поверка и калибровка средств электротехнических измерений», «Лифтер-оператор». В будущем список дисциплин будет расширяться.

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