«Казаньоргсинтез» участвует в федеральном проекте «Старшее поколение»
ПАО «Казаньоргсинтез» присоединился к федеральному проекту «Старшее поколение». В рамках программы в этом году дополнительное профессиональное образование получат 92 сотрудника предпенсионного возраста. К ним относятся граждане, которым до выхода на пенсию осталось не более 5 лет. Программа предполагает очную форму обучения. Учебный курс может длиться до трех месяцев. За сотрудниками на время обучения сохраняется рабочее место и заработная плата. По окончанию учебы они смогут вернуться к привычным обязанностям и при желании претендовать на ту должность, которая соответствует их новообретенным компетенциям.
Большинство сотрудников «Казаньоргсинтеза» отправилось совершенствовать навыки в области информационных технологий и компьютерной грамотности. Так, 46 человек выбрали программу «Информационные технологии в производственной деятельности», 24 человека проходят обучение на оператора ЭВМ. Еще 16 специалистов пройдут обучение по программе наставничества при КНИТУ. Двое решили освоить программу «Менеджер по персоналу». По одному человеку пришлось на направления «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: Управление торговлей», «Поверка и калибровка средств электротехнических измерений», «Лифтер-оператор». В будущем список дисциплин будет расширяться.
Партнерский материал
Справка
Федеральный проект «Старшее поколение» — это часть масштабного национального проекта «Демография», направленного на повышение уровня жизни населения РФ. Задача проекта «Старшее поколение» — улучшение качества жизни населения пенсионного и предпенсионного возраста. Проект рассчитан на 6 лет — с 2019 по 2024 годы. За это время в него планируется инвестировать порядка 100 млрд рублей. Программа дополнительного профессионального образования — всего лишь часть этого проекта. В рамках проекта также стоят задачи повышения уровня жизни пожилых людей, доступности и качества социальных и медицинских услуг, ликвидации очередности в учреждения социального обслуживания, создания условий для посильной трудовой занятости людей старшего поколения.
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