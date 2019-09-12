Николай Цулыгин: «Бог был не на нашей стороне, у соперника шикарно сыграл вратарь»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча КХЛ против «Автомобилиста» (0:2).

«Была хорошая, насыщенная и очень напряженная игра, в которой мы, к сожалению, не смогли взять очки, хотя для этого были предпосылки и хорошие моменты. Где-то оборона соперника сыграла здорово, а в остальных случаях просто шикарно сыграл вратарь.

Сегодня спортивный бог был не на нашей стороне, но при этом у ребят была полная самоотдача — они старались и бились. Чуть-чуть не хватило главного — забить гол. Готовимся к следующим играм», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Отметим, что «Салават Юлаев» впервые в сезоне не набрал очков в матче. Ранее в активе уфимской команды было две победы и одно поражение не в основное время от «Куньлуни».