Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая по биатлону

Олимпийские чемпионы белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален будут готовить сборную Китая к зимним Играм 2022 года в Пекине, информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

По соглашению с олимпийским комитетом Китая Домрачева будет готовить женскую команду, а Бьорндален занял пост главного тренера сборной страны.

— Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития, — цитирует Домрачеву НОК Белоруссии.

Отметим, что Домрачева и Бьорндален поженились в 2016 году, спустя два года они объявили о завершении спортивной карьеры.