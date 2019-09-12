AliExpress начал продажу автозапчастей с российского склада, сообщили СМИ

Торговая платформа Aliexpress начала продажу автомобильных запчастей с российского склада.

Первыми на рынке маркетплейса стали «Газпром нефть» с маслами G-Energy, производитель автомобильных ламп Philips и магазин автотоваров Euroauto, сообщил «Коммерсантъ».

В течение года продавцов на онлайн-площадке должно стать 500, а в следующем году планируется начало продаж механических автозапчастей.

Рынок представляет интерес в основном для российских покупателей. Теперь им доступны товары, которые раньше приобретать можно было только из КНР.

Издание отмечает, что категория автотоваров входит в число быстрорастущих направлений и рост интереса к ней не зависит от сезона.

Ранее сообщалось, что у AliExpress появился российский партнер, который будет размещать в своих магазинах витрины компании с образцами товаров. Покупатели смогут заказать понравившийся товар, просканировав его QR-код.

