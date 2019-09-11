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Плющенко пообещал бороться с жесткими методами тренировок в детском фигурном катании

23:32, 11.09.2019
Плющенко пообещал бороться с жесткими методами тренировок в детском фигурном катании
Фото: fsrussia.ru

Бывший фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал жесткие методы во время детских тренировок.

«Ребенок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лед, уважать и любить своих тренеров, а не бояться их. Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребенка!», — написал он в Instagram.

Плющенко отметил, что в ближайшее время намерен остро поднять этот вопрос.

Ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала тренировки в спортзале. Фигуристка продемонстрировала, как бьет боксерскую грушу и тягает гири.

Спорт
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