Плющенко пообещал бороться с жесткими методами тренировок в детском фигурном катании

Бывший фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал жесткие методы во время детских тренировок.

«Ребенок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лед, уважать и любить своих тренеров, а не бояться их. Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребенка!», — написал он в Instagram.

Плющенко отметил, что в ближайшее время намерен остро поднять этот вопрос.

Ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала тренировки в спортзале. Фигуристка продемонстрировала, как бьет боксерскую грушу и тягает гири.