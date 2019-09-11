Сергей Рыжиков и Юрий Дюпин вошли в тройку лучших вратарей летней части сезона РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала список из трех вратарей, сделавших наибольшее количество спасений в летний отрезок чемпионата страны по футболу.
Лучшим оказался голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков, совершивший 36 сейвов. На три спасения меньше сделал бывший вратарь «Уфы» Георги Шелия, ныне выступающий за новичка РПЛ «Тамбов».
Страж ворот «Рубина» Юрий Дюпин замкнул тройку лидеров чемпионата, в его активе значится 29 сейвов.
Напомним, ранее известный российский вратарь Руслан Нигматуллин назвал Дюпина лучшим голкипером РПЛ в нынешнем сезоне.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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