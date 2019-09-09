Резиденты ТОСЭР Челнов за второй квартал перечислили 345 млн рублей налогов

Фото: Сергей Афанасьев

По итогам второго квартал 2019 года резидентами территории опережающего социального развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» были перечислены 345 млн рублей налогов во все уровни бюджета. Общая сумма налоговых отчислений составила 3,8 млрд рублей.

За отчетный период резиденты дополнительно вложили 1,6 млрд. рублей, всего же в ТОСЭР было вложено 14,1 млрд рублей.

Также за второй квартал на предприятиях ТОСЭР создали 468 новых рабочих мест, общее количество — более 4,5 тыс., сообщил в Instagam замглавы исполкома Набережных Челнов по вопросам развития ТОСЭР Эльдар Тимергалиев.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года комиссию по рассмотрению заявок резидентов ТОСЭР (территория опережающего социального развития) «Набережные Челны» могут пройти три-пять предприятий. Компании и род их деятельности пока не раскрываются.