В правительстве рассказали, сколько застройщиков перешли на эскроу-счета

Фото: Ринат Назметдинов

В России с 1 июля на новую схему проектного финансирования с привлечением эскроу-счетов перешло около 7% строительных компаний.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сейчас строится 123 млн кв. м жилья. 30% домов строятся по старой схеме, около 60% — «ни туда, ни сюда».

По его словам, некоторые застройщики пока еще ожидают решения о том, до какого периода можно получить разрешение на строительство жилья по старой схеме, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в России девелоперам разрешили достроить без эскроу-счетов около 60 млн кв. м жилья.