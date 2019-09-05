СМИ узнали о браке Ивлеевой и Элджея из ЕГРЮЛ

Журналисты обратили внимание, что телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Таким образом они выяснили, что девушка вышла замуж за рэпера Элджея, настоящее имя которого Алексей Узенюк.

Запись о смене фамилии появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), где блогер зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Изменения внесены 3 сентября этого года, передает агентство «Москва».

Также сегодня Ивлеева опубликовала в Instagram фото Элджея с подписью «Муж».

Напомним, что в мае 2019 года Ивлеева вошла в список наиболее перспективных россиян возрастом до 30 лет, составленный журналом Forbes.