Новости общества

14:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав РФ разработал для школьников учебник по охране здоровья

13:41, 05.09.2019
Минздрав РФ разработал для школьников учебник по охране здоровья
Фото: mon.tatarstan.ru

Министерство здравоохранения РФ разработало учебник по охране здоровья, который адаптирован для детей разных возрастов. Книга уже готова, только дорабатываются нюансы, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

В учебнике будут разделы, посвященные здоровому образу жизни, мониторингу состояния своего здоровья, методам оказания первой помощи. Министр отметила, что пособие будет «психологически правильно подаваться, в том числе правильной лексикой с учетом возраста ребенка».

Кроме того, Минздрав России разрабатывает изменения в школьную программу. Информационные блоки по теме здоровья, по мнению министра, должны быть включены в учебники ОБЖ, природоведения, биологии и другие предметы. Это делается в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография».

«Мы поставили перед собой задачу, чтобы уже в сентябре 2020 года началось обучение по данной программе. Мы это проговорили с Минпросвещения, они к этому тоже готовы», — передает ТАСС слова главы ведомства.

Ранее сообщалось, что закон о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца этого года.

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров