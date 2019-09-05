Минздрав РФ разработал для школьников учебник по охране здоровья

Министерство здравоохранения РФ разработало учебник по охране здоровья, который адаптирован для детей разных возрастов. Книга уже готова, только дорабатываются нюансы, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

В учебнике будут разделы, посвященные здоровому образу жизни, мониторингу состояния своего здоровья, методам оказания первой помощи. Министр отметила, что пособие будет «психологически правильно подаваться, в том числе правильной лексикой с учетом возраста ребенка».

Кроме того, Минздрав России разрабатывает изменения в школьную программу. Информационные блоки по теме здоровья, по мнению министра, должны быть включены в учебники ОБЖ, природоведения, биологии и другие предметы. Это делается в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография».

«Мы поставили перед собой задачу, чтобы уже в сентябре 2020 года началось обучение по данной программе. Мы это проговорили с Минпросвещения, они к этому тоже готовы», — передает ТАСС слова главы ведомства.

Ранее сообщалось, что закон о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца этого года.

