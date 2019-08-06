Клиентские базы банков из топ-20 продаются в Telegram

Данные клиентов почти половины банков из топ-20 можно купить на черном рынке в DarkNet и telegram-каналах. За год они подорожали в три раза — с 20 до 70 рублей за одну запись, следует из отчета компании по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLook. Полный реестр информации можно купить за 7—11 млн рублей.

Как сообщают «Известия», за такую сумму можно купить не только личную информацию в виде ФИО, контактов, паспортных данных, адреса проживания, но и банковскую. В нее включены дата последней операции, остаток на счету. В отдельных случаях удается узнать, в каком отделении банка клиент совершал операции.

Стоимость данных зависит от актуальности. Сведения о клиенте, датируемые прошлым месяцем, доходят до 100 рублей. Эти данные чаще всего используют мошенники для телефонных атак. Чем больше злоумышленник знает о клиенте, чем легче получить нужную информацию.

Ранее сообщалось, что данные около 70 тыс. клиентов «Бинбанка» продаются в сети за 5 рублей за строку.