Андрей Тихонов: «Мордовию Арену» строили не для «Тамбова», там должна играть местная команда»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов выразил свое негодование по поводу отсутствия матчей местной команды на «Мордовия Арене».

— Необходим ли Саранску такой огромный стадион, если местная команда не играет в РПЛ?

— Как я полагаю, она проводит матчи на другом стадионе?

— Да, на «Старте».

— Вне всяких сомнений, стадионы мундиаля следует эксплуатировать по полной программе. И в том числе «Мордовию Арену». Другое дело, если бюджет республики не позволяет платить аренду за нее. Это, разумеется, очень плохо. На новых стадионах в первую очередь должны играть местные команды. Для чего тогда их построили? Чтобы просто любоваться на красивые сооружения?

— Сейчас на «Мордовии Арене» проводит домашние матчи клуб «Тамбов».

— Это понятно. Но строили стадион не для «Тамбова». Правильно?! Если сам регион не может позволить себе эксплуатацию такого объекта, то в таком случае должна быть поддержка государства. Стадионы ни в коем случае не должны простаивать. Ведь тем самым нарушается Концепция наследия чемпионата мира. Все должно работать во благо людей, — сказал Тихонов.

Напомним, вчера стало известно, что с арендой стадиона, построенного для проведения матчей чемпионата мира, также возникли проблемы у «Ростова». Один из лидеров Российской премьер-лиги может переехать в соседний регион из-за конфликта с управляющей компанией «Ростов Арены».