Активисты «Том Сойер Феста» впервые восстановили объект культурного наследия

Активисты казанского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» завершили работы на объекте культурного наследия — в доме Беркутова. Он находился на улице Ф. Карима, 11.

Работы над восстановлением здания начались в 2018 году, специалисты обращались к архивным данным, когда проектировали здание. Восстановительные работы шли 2 месяца — с июля 2019 года.

Активисты вернули дому исторический облик: перекрасили фасад в нежно-голубой цвет, восстановили ранее утраченный аттик и балясины на крыше, починили кровлю дома.

Дом Беркутова во время ремонта посетили мэр Казани, популярный музыкант Андрей Макаревич и другие. Также помогали восстанавливать объект культурного наследия волонтеры из Франции.

«Работы в Доме Беркутова были для нас особенными. Мы рады, что можем сами прикоснуться к восстановлению исторической среды города. За два месяца работы мы вернули дом к историческому облику. В последний месяц волонтеры помогали реставраторам и приходили не только вечером, но и днем, а после мы устраивали песенные вечера и чаепития. Теперь переходим на следующий объект — дом по ул. Волкова, 42», — цитирует слова координатора проекта Дмитрия Полосина пресс-служба исполкома Казани.

Дом Беркутова — это образец деревянного городского зодчества, в его декоративном оформлении сочетаются мотивы татарской народной архитектуры и элементы модерна. Здание построено в конце XIX века, здесь проживал врач пятой полицейской части Казани Николай Беркутов. Сейчас в доме проживают его потомки.



Ранее Рустам Минниханов осмотрел деревянный дом №12 на улице Калинина, отреставрированный в рамках общественного проекта «Том Сойер Фест». Он высоко оценил проведенные работы. Минниханов подчеркнул важность сохранения объектов, символизирующих исторический облик Казани.