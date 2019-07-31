В Минсвязи назвали сроки появления российской ОС в Huawei

Внедрение российской операционной системы «Аврора» в устройствах Huawei ожидается до конца года.



«Обсуждения по установке «Авроры» на смартфоны китайской компании Huawei идут», — отметил замглавы ведомства Михаил Мамонов, его слова цитирует RNS.

Напомним, что «Ростелеком» заявил о готовности предоставить Huawei российскую ОС «Аврора» (Sailfish). Она разрабатывалась резидентом Иннополиса. Ранее система называлась Sailfish и была создана на одноименной открытой платформе финской компании Jolla.

Ранее в мае власти США ввели ограничительные меры в отношении Huawei. В результате запрета на ряд сделок с китайской компанией многие поставщики стали ограничивать сделки с ней, в том числе и Google, который предоставляет ОС Android.