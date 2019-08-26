Игбун может перейти в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна

Агент Йенсен Бек, представляющий интересы нападающего «Уфы» Сильвестра Игбуна, рассказал о предложениях к игроку со стороны других клубов. По его словам, футболист в скором времени может сменить команду.

— Пока что сделки еще нет, комментировать нечего.

— Насколько близко заключение соглашения с одним из клубов?

— Осталось шесть дней. Будем ждать, что произойдет.

— В переговорах с ЦСКА?

— Да. Но контракта еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбуна и разговаривают с руководством команды.

— «Уфа» еще не приняла предложение ЦСКА?

— Не буду называть клубы.

— Вы сами сказали, что переговоры с «армейцами» еще не завершены.

— Как и с другими клубами. У «Уфы» нет соглашения ни с одной командой прямо сейчас, — сказал Бек.

Напомним, ранее стало известно, что Игбун является самым высокооплачиваемым игроком «Уфы» и зарабатывает 2,2 млн рублей в месяц.