Игбун может перейти в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна
Агент Йенсен Бек, представляющий интересы нападающего «Уфы» Сильвестра Игбуна, рассказал о предложениях к игроку со стороны других клубов. По его словам, футболист в скором времени может сменить команду.
— Пока что сделки еще нет, комментировать нечего.
— Насколько близко заключение соглашения с одним из клубов?
— Осталось шесть дней. Будем ждать, что произойдет.
— В переговорах с ЦСКА?
— Да. Но контракта еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбуна и разговаривают с руководством команды.
— «Уфа» еще не приняла предложение ЦСКА?
— Не буду называть клубы.
— Вы сами сказали, что переговоры с «армейцами» еще не завершены.
— Как и с другими клубами. У «Уфы» нет соглашения ни с одной командой прямо сейчас, — сказал Бек.
Напомним, ранее стало известно, что Игбун является самым высокооплачиваемым игроком «Уфы» и зарабатывает 2,2 млн рублей в месяц.СпортФутболОбщество Башкортостан
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