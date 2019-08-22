Экс-глава Ferrari рассказал о лучших качествах Шумахера. Подробности о здоровье гонщика до сих пор неизвестны

Сегодня бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал о главных качествах семикратного чемпиона мира, бывшего пилота Михаэля Шумахера.

«Шумахер был удивительным парнем, он с «Феррари» выигрывал чемпионат несколько раз подряд. Он никогда не винил команду в каких-либо проблемах. Михаэль никогда не чувствовал удовлетворенности. Он всегда анализировал все детали и стремился к тому, чтобы становиться лучше. С его помощью инженеры установили множество переключателей, чтобы добиться лучшего баланса тормозов и других настроек», — приводит слова Доменикали «Чемпионат.com».

Напомним, что в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах на французском курорте Мерибель. Автогонщик получил серьезную черепно-мозговую травму. Более полугода спортсмен находился в коме, а процесс реабилитации продолжается по сей день.

Подробности здоровья Шумахера и по сей день остаются тайной для общественности. Его близкие и бывшие коллеги ограничиваются лишь общими фразами: так, в июле 2019 года президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что Шумахер делает успехи в своем восстановлении и уже чувствует себя значительно лучше. Он добавил, что недавно смотрел вместе с Шумахером гонки у него дома.

Вместе с тем выздоравливающего Шумахера зимой заметили на испанском курорте Майорка. По данным СМИ, там он отмечал свое 50-летие.

Также в СМИ стала появляться информация о сыне Михаэля Шумахера 20-летнем Мике Шумахере. В августе он впервые в карьере стал победителем гонки «Формула-2».